刑事局偵破「馬來西亞ANB＆M101」吸金集團，懷疑該集團自2017年7月佯稱投資馬來西亞房地產，吸金逾1.3億元。北檢去年起訴張姓、李姓主嫌5人後，查出集團孟姓共犯4人吸金千萬元，今依違反銀行法追加起訴孟女4人。

檢警調查，張、李籌組「馬來西亞ANB＆M101」吸金集團，宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團葉姓負責人合作，並製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，以管理投資人帳務。

ANB集團宣稱擁有馬來西亞四星級、五星級酒店及房地產，投資每單位200元至1萬元美金，年報酬率高達348％。集團自2017年7月至2018年3月間吸金逾1.3億，實際上未投資馬國房地產。

檢方去年7月依詐欺、洗錢罪、違反銀行法、電子支付機構管理條例起訴李、張5人後，又查出集團孟姓4名成員，分別創設臉書群組、召開小型說明會拉下線投資，4人吸金共1000多萬元，今依法起訴。

(中時 )