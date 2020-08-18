彰化消防局第二大隊社頭分隊獲報後出動，在靠近鎮安宮前發現溺者，隨即下水攔截，發現溺者為女性，無呼吸心跳，送往醫院後仍回天乏術。（消防局提供／吳建輝彰化傳真）

昨天上午彰化縣社頭鄉八堡一圳，有民眾在附近運動時，意外發現疑似浮屍，從上游處往下游流，驚嚇後馬上通報警消，彰化消防局第二大隊社頭分隊獲報後出動，在靠近鎮安宮前發現溺者，隨即下水攔截，發現溺者為女性，無呼吸心跳，送往醫院後仍回天乏術。

昨天清晨彰化社頭１名年約30歲的女子，獨自騎乘腳踏車外出，行經田中八堡一圳時，將腳踏車放置在文興高中附近，後因不明原因落水，但當時圳溝水深才達膝蓋，因此溺斃原因還有待警方調查。

社頭消防分隊表示，17日８點16分獲報，民眾報案表示，在張厝村八堡一圳附近，發現疑似水流屍，隨即派員前往現場，隨後在８公里遠的下游，靠近員集路三段附近發現溺者，立即下水打撈，溺者為女性，打撈上岸後無意識，呼吸心跳，立即施予CPR搶救，並送往員榮醫院搶救。

警方表示，查閱女子身分通知家屬指認，僅表示女兒平常有就醫紀錄，長期服藥習慣，可能用藥後精神不濟，意外墜落圳裡；員榮醫院表示，溺者到院後急救30分鐘，仍急救無效，由家屬領回。

(中時 )