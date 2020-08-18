國民黨在高雄面臨罷韓、補選敗選重挫，不少支持者質疑作票。對此，國民黨前副祕書長蔡正元呼籲應盡快走出敗選的創傷，客觀面對現實環境，仔細檢視不足之處，若走不出創傷，就無法冷靜、客觀的面對現實。

蔡正元在臉書表示，很多朋友到現在一直難以走出2020敗選的創傷，走不出創傷就無法冷靜面對現實、無法客觀檢視敗選因素，也無法思考未來的挑戰，還會陷入敗選創傷症候群，最明顯的症狀就是把敗選原因歸咎於作票，一味自我認定韓國瑜沒有輸，積極的找尋各種作票的證據，來撫慰自己的敗選創傷。

蔡正元直言，「2020韓國瑜是輸了，而且輸不少」，原因是輸掉了中間及年輕選民，背景原因是香港反送中暴動所搧動起來的反中、去中現象，不是作票。

蔡正元指出，各地選務都是由各縣市長負責，有15個國民黨縣市長在管選務，但沒有人發現有作票，高雄市的選務，也是由韓國瑜的親信陳雄文副市長負責，他也沒有發現作票的證據，而台北市的選務是柯文哲負責，若有發現作票，他也會到處嚷嚷。

各地選舉開票結果，與中選會公布數字相符，蔡正元說，很多人不熟悉選務，拼湊一些「證據」、想像一些電腦秘密，不是證明了作票，而是證明了敗選創傷症候群。

「在2020反中大旗下，韓國瑜的選法不可能贏，國民黨立委席次也不可能多」，蔡正元建議，不管如何現在就應該遠離敗選創傷，客觀面對現實環境，仔細檢視不足之處才是正途。

(中時新聞網)