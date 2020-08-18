前中壢市市民代表會副主席劉威德6年前參選首屆桃園市議員時賄選，日前才遭判囚4年定讞，他另以協助開闢計畫道路名義向黃姓建商索賄千萬元，又被判刑4年確定，檢方將向法院聲請定執行期，決定劉要入獄關多久。

2009年劉男任副主席期間，黃姓男子購入中壢華勛地區土地想要興建房屋，於是找上劉姓夫婦協助推動開路，黃承諾給付1000萬元報酬，劉妻向黃男借款300萬元作為競選經費，但因華勛計畫道路徵收尚未完成，於是簽下借據內容將1000萬元期約賄款以「勞務費」代稱。

桃園地方法院將劉威德、周秀玲夫婦判決無罪，檢不服提上訴，台灣高等法院認為300萬元借款雖非賄款，但劉、周確實與黃男曾以1000萬元達成對價關係，構成期約賄賂罪，應論罪量刑。

高院考量，劉與妻子假借時任市民代表副主席得以影響土地徵收的機會，推由周女出面向請託的黃姓男子期約，且2人犯後否認犯行、但周女前年已與黃男簽署債務清償協議書，，將劉、周各判4年、3年10月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )