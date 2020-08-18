最新「2020施羅德全球投資人大調查」調查結果出爐！調查發現，台灣投資人預期未來五年的平均年化報酬率，從去年的10.7％，躍升至今年的14％，為調查國家排名第四。其次，台灣投資人對未來12個月的收益預期，也同樣較去年上揚，達10.5％，高於全球以及亞洲。

另外這次調查也看到，投資表現若在短期內下滑，台灣也有七成投資人不感到擔心或只是低度擔心，同樣高於全球（65％）與亞洲（63％），顯示台灣投資人樂觀程度高。

即便如此，受新冠疫情影響，台灣人也變得更主動檢視自己的投資表現，疫情前有6％台灣人很少或不關心自己的投資，但在疫情發生後，所有投資人都開始關心投資狀況，至少一個月檢視一次的比例高達71％。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過23000位投資人進行調查。調查議題涵蓋投資人行為、退休、永續投資等等議題，為全球最具公信力之全球投資人大調查之一。

(旺報 )