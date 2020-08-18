為宣導交通安全，交通警察大隊大隊長林沐弘日前親自上廣播節目，以「防制酒後駕駛、靜城專案及長者交通安全」為主題和民眾交流，林沐弘一開場即表示，台中市警察局全面動起來針對本市聯外道路實施擴大路檢取締酒駕勤務，提醒所有市民朋友千萬不要酒後開車。

另，有鑑於市政府已將望高寮興建成為台中賞夜打卡景點，先前偶爾發生青少年「托孤輪」及製造噪音之危險駕駛行為，也破壞美好的景色，因此台中市警察局每周五、六日等重點期間實施淨化交通，取締酒駕、危險駕車、噪音及改裝車輛(靜城專案)，及防止青少年聚眾鬥毆等專案勤務，迄今未發生青少年危險駕駛等情

林沐弘也強調望高寮是單純來看浪漫夜景，不要想耍帥、耍快，危及用路人安全，將付出重罰代價。

在節目中他也提及長者過馬路行的安全問題，如，有些路口的綠燈秒數不足，有些路幅較寬的道路，綠燈秒數卻只給40秒，連年輕人都得快步通過，老人家就可能被困在路中央，林沐弘說,這種情形交通大隊會通報反應路權單位-台中市政府交通局，來作交通工程合理化改善，調整行人通行秒數，使長者能以安全且安心地通過路口。

林沐弘也提醒，暑假期間青少年無照駕駛及涉入危險駕車機會相對增加，呼籲家長多關心家中學齡子女生活作息，安排參加有益身心活動；並宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕情形發生。

(中時 )