技嘉(2376)今股價站上92.5元，再創2003年7月以來新高，外資法人近期給予「表現優於大盤」的評等，目標價給到3位數105元。除了宅經濟帶動了板卡等業績成長外，伺服器也是亮點之一。技嘉伺服器受惠ODM廠直接打入二、三線雲端服務供應商（CSP）與電信商，因此，公司經營管理階層看好第三季伺服器營收成長逾一成，未來幾年搭配邊際運算商機起飛，年增率將逾三成。

技嘉(2376)第2季財報，受惠板卡、網通產品需求帶動，第2季稅後純益達11.66億元，季增71.17%、年增142.73%，每股純益1.82元，為近9季新高。累計技嘉上半年營收381.41億元、年增34.6%，毛利率16.54%，營益率4.66%，稅後純益18.48億元，年增153.9%，EPS為2.91元。7月單月營收為81億元，月增14%，年增38%，創107年3月以來新高。

法人估今年到明年的EPS可望再優於預期約24-28%，主要是新品帶動毛利率走升。

(時報資訊)