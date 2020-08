工研院攜手泰博(4736)與土耳其家電龍頭Arcelik將物聯網結合醫療儀器,整合軟體應用系統,開發「複合式個人化健康檢測站」,兩分鐘內就可完成血壓、血氧、心電圖、體重與體溫等五大生理資訊量測,並可透過雲端將數據傳至醫院的醫療系統,可即時掌握生理數據,降低醫護人員面對面接觸感染風險,目前已取得歐盟醫療器材CE認證,並在台灣製造,外銷土耳其,不僅為土耳其醫護人員降低近身量測的疾病傳染風險,更為台灣醫療材搶進國際市場新商機。

泰博科技董事長陳朝旺說,公司在遠距醫療領域深耕多年,遠距醫療觸角早已遍及台灣的各大醫院及電信業者。此次與工研院及Arcelik共同合作研發「複合式個人化健康檢測站」,藉著完整的遠距監測系統,讓醫療變得更簡便有效率,為遠距醫療的科技帶來全新的突破。新冠肺炎的疫情衝擊全球經濟,改變了以往的醫療型態,而「複合式個人化健康檢測站」的問世將引領這股趨勢,除了減輕第一線醫療工作人員的負擔與感染的風險,更可普及於一般藥局開放空間等供民眾使用,在後疫情時代扮演重要的角色。

複合式個人化健康檢測站以演算法用來提供高精度生理量測與分析,心電圖模組除了記錄清晰的心臟生理訊號,並以機器學習開發心律相關疾病風險分析,包括心房顫動,心律過速和心律過緩等高風險症狀,此外加入時間軸以分析心電圖波形間隔,提供心率變異性分析,同時,演算法也用於測量血壓,呼吸頻率,血氧飽和度和體溫。目前臨床應用於土耳其多家大型醫療中心,並在2020年獲選為英特爾新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)支援專案中最佳平台(The Best platform technology in Intel’s new coronavirus pneumonia COVID-19 support project in 2020)技術之一。此產品在短短一年之內取得歐盟醫療器材CE認證,為土耳其第一線醫護人員築起一道「防疫牆」,也實現數位醫療產業化,更期許未來能與亞洲或台灣臨床醫學中心合作,以數位醫療為後疫情時代開拓新商機。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示,新冠肺炎疫情改變了人們的生活,尤其是第一線的醫療院所,在時間與照顧人力缺乏的雙重壓力下,多元化複合式生理監控醫材,透過IoT技術加值「數位轉型」,可突破空間與時間限制,提供更靈活、彈性的醫療服務。根據經濟合作暨發展組織(OECD)最新資料顯示,土耳其人口約8,200萬,每1,000人僅1.9位護士照護,為降低醫療人力支出與感染風險,工研院攜手Arcelik公司並鏈結國內醫療器材廠商,建構串聯多種個人化生理參數量測醫療器材之系統資訊平台,整合醫材設備與生理數值系統,透過工研院豐富的場域實證經驗與服務設計能力,再整合泰博科技設計之醫療系統解決方案,共同開發「複合式個人化健康檢測站」,不僅讓每個人快速輕鬆地掌握生理數據,也減少醫護人員接觸感染,大幅提升醫療效率,加速台灣醫療業者與國際市場鏈結,開創跨國與跨領域的合作商機。

(時報資訊)