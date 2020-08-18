美國重拳再度揮向華為，進一步限制對華為出貨，包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，這讓與台系與華為有關的IC設計股今紛紛中箭落馬，立積(4968)開低重挫，早盤後即鎖住跌停價245元，聯詠(3034)亦反映利空，股價重挫逾6.5%，股價最低達264元，跌落5日線、月線。

美國年底即將進行總統大選，在此之前美中關係也恐難有明顯轉圜，美商務部最新祭出加碼華為禁售令，包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，故此消息一出，與華為相關聯的IC設計股應聲重挫。

立積為WiFi射頻IC廠，對華為出貨WiFi 5、WiFi 6的WiFi Routers，對手機的WiFi 5也都穩定出貨、WiFi 6則在進行認證中，目前華為占立積出貨約25%，但由於立積的產品都是自主研發，並未使用到美國技術，但今在恐慌性賣壓下，造成股價鎖住跌停。

聯詠大陸最重要客戶之一即為面板廠京東方，在由京東方出貨給華為智慧機用小型面板。聯詠整體大陸市場營收占比逾半，在美國全力阻斷華為5G發展，使得未來1~2年華為智慧機出貨風險加劇，也恐間接衝擊到聯詠出貨。

(時報資訊)