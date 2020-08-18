白宮幕僚長Mark Meadows當地時間17日表示，在決定禁用短影音應用TikTok之後，美國總統川普已考慮禁止更多中國公司。

Meadows表示，政府尤其關注收集個人訊息並可能構成國家安全風險的中國公司。他說，總統主要考慮的是禁止其他一些可能收集個人訊息且存在潛在國家安全風險的中國應用程序。

川普上週六表示，在採取行動禁止TikTok後，他可能對更多中國企業施加壓力，例如科技巨頭阿里巴巴。但此說法美商務部長羅斯否認，指正忙於處理TikTok，目前無意對阿里巴巴施壓。

川普已經將改變美中貿易關係當作是其任期內的一項主要工作。他一直以國家安全擔憂為由，對中資企業提出尖銳批評。根據2017年推出的一項中國法律，企業有義務支持、協助和配合國家情報工作。

川普政府還下令TikTok的中國所有者字節跳動在90天內剝離其在美國的業務。

(工商 )