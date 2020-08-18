川普政府再出重拳封殺華為，將進一步收緊對華為的限制，阻止華為取得未經特別許可的半導體，包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，受此消息衝擊，市場直指聯發科（2454）的華為訂單恐將會受到直接影響，今（18）日股價應聲跌停摜殺至617元，華為概念股的立積（4968）、矽力-KY（6415）也均亮燈跌停。

隨著美國總統大選腳步接近，中美貿易戰火不斷升溫擴大，美國國務院17日宣布將進一步收緊對華為的限制，聯發科成為中美貿易戰的受害者，股價大跌68元跌停價617元，拖累台股指數32點；台積電也是華為概念股指標股，跌勢也擴大，盤中最低來到432.5元跌2.5元，同樣拖累指日21點，半導體雙雄同步重挫。

除了上述重要指標股跌停或重挫外，華為概念股的聯詠、精測、璟德、玉晶光、穩懋、祥碩等，跌幅都在5～8％以上。

(工商 )