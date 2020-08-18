勞動部今（18）上午召開基本工資審議委員會，勞動部部長許銘春今年也再度在桌上點心展現巧思，特別準備了金門天之桂貢糖的花生一口酥、嘉義的莊家鹹蛋黃方塊酥、以及武陵農場的杭菊牛軋糖與杭菊紅茶，充分展現支持台灣在地產品的用心。

雖然受到疫情影響、但許銘春拜訪工會的腳步沒有停歇，據了解，這次基本工資審議委員會上準備的點心，也都是去拜訪工會的時候一同帶回的，這次特地拿出先前準備的伴手禮，在審議委員會上分享給各位委員享用。

(工商 )