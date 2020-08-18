基本工資審議會準備點心 許銘春再展巧思 11:242020/08/18 工商 邱琮皓 、 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部在基本工資審議委員會上準備的點心。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部今（18）上午召開基本工資審議委員會，勞動部部長許銘春今年也再度在桌上點心展現巧思，特別準備了金門天之桂貢糖的花生一口酥、嘉義的莊家鹹蛋黃方塊酥、以及武陵農場的杭菊牛軋糖與杭菊紅茶，充分展現支持台灣在地產品的用心。 雖然受到疫情影響、但許銘春拜訪工會的腳步沒有停歇，據了解，這次基本工資審議委員會上準備的點心，也都是去拜訪工會的時候一同帶回的，這次特地拿出先前準備的伴手禮，在審議委員會上分享給各位委員享用。 (工商 ) #點心 #基本工資審議委員會 #許銘春 也許您會感興趣 推薦閱讀 微調方向不變 基本工資今審議 勞資角力 04:102020/08/18 財經要聞 全球新冠疫情未歇 無薪假人數浮動 基本工資審議難定案 04:102020/08/18 財經焦點 基本工資審議委員會明登場 資方認先緩、勞方喊調漲 13:352020/08/17 生活 照顧弱勢勞工生活 全產總籲：應持續調漲基本工資 15:072020/08/13 生活 調漲激勵基層 另類振興經濟 04:102020/08/18 生活新聞 勞動部上火線 再漲基本工資 04:102020/08/17 財經要聞 不開臨時會 柯：先退後再攜手向前 紓困3.0下會期再處理 13:522020/08/13 政治 比對行賄立委細節 北檢今早再提訊郭克銘與李恆隆 07:522020/08/17 社會 疫情影響庇護工場營收 勞動部長為喜憨兒拍片宣傳 17:592020/08/13 寶島 「基本工資審議委員會」明召開 勞陣：4大理由應調漲 12:192020/08/17 生活 生活熱門新聞 「無花果」颱風最快明天生成 影響台灣時間出爐 - 生活 好市多開賣精品太陽眼鏡 網看價格大驚：誇張便宜 整車帶走 - 生活 美國返台少年居檢忍10天才採檢 網直指最大考量 - 生活 低壓增強即將成颱 明東南部嚴防強降雨 彭啟明：周末大變天 - 生活 少年美國返台無症狀確診 醫：這2點很不尋常 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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