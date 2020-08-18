健身男狂喝乳清蛋白，結果成為痘花男。（書田診所提供）

有在健身的民眾要注意了，當心乳清蛋白不當攝取，恐會先長滿身痘痘，書田診所皮膚科醫師蔡長祐指出，近年來因健身風氣盛行，許多民眾為追求體態會攝取高蛋白飲品，但卻發生皮膚多處長起紅色丘疹以及膿皰，提醒民眾攝取高蛋白飲品後需多加注意皮膚清潔，或改用植物性的蛋白來改善。

25歲陳先生，從小皮膚很好，到大學時也不會長痘痘，近幾年健身風潮，為了追求體態，勤跑健身房重訓，最近從後背、臉頰開始冒出一顆顆會癢會痛的紅色丘疹或膿皰讓他很困擾，前來求診。經醫師檢查後發現是為細菌性毛囊炎，原來這名患者為了追求重訓的極致，這兩個月大量補充高蛋白食品希望增加肌肉量，結果身上的痘痘就冒不停。

蔡長祐說，目前推測市售的高蛋白飲品中，會促進體內胰島素生長因子的分泌，造成皮脂腺的分泌增加，產生出油增加的結果，最後會引發毛囊炎，也就是所謂長痘痘很嚴重的情形。

蔡長祐指出，在預防上，民眾可多加注意個人清潔與衛生，或避免讓皮膚處在潮濕、高溫的環境中，若是因攝取高蛋白飲品而開始狂冒痘痘，建議先將高蛋白飲品暫停，應能獲得初步改善。

蔡長祐說，民眾要健身增加肌肉量，可多用植物性蛋白來取代乳清蛋白，長痘痘的機會就會小很多，另外也可攝取食物原形，如雞胸肉、牛肉。

40歲楊先生，有嚴重過敏的濕疹問題，平日忙於工作自行買藥治療，以為症狀好的差不多，胸口卻開始冒出一大堆密密麻麻的紅色丘疹，發現再用原本的藥膏好像越來越糟，於是前來就診。檢視病人的用藥發現，之前使用為了壓制皮膚嚴重過敏現象的類固醇，加上連日的高溫，皮膚容易流汗呈現濕熱狀態，讓皮膚的免疫功能較差，出現了黴菌性毛囊炎。

蔡長祐表示，使用抗生素、免疫抑制劑、治療癌症的表皮生長因子或使用類固醇來治療皮膚發炎的症狀等，會造成皮膚逐漸變薄，或皮膚保護力下降進而造成毛囊感染。

至於細菌性毛囊炎與黴菌性毛囊炎有何不同？蔡長祐說明，細菌性毛囊炎就是一般所稱的痘痘，通常是膿皰、大顆，且有痛的感覺；至於黴菌性毛囊炎則不會這麼大顆，通常是一顆一顆有一致性的紅色丘疹。

蔡長祐說，日常生活上預防，應避免讓皮膚處在潮濕悶熱的環境，或使用不當東西造成毛囊阻塞，保持個人清潔衛生是相當重要的，至於身上到底是細菌性或是黴菌性毛囊炎，則要由醫師來判斷。

(中時 )