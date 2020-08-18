娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！張瓊姿星妹離婚成單親媽；呂文婉女兒爭氣沒補習考上法律系；周揚青甜喊「我老公」網全叫好；玉女掌門人斬10年婚，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

張瓊姿的歌手胞妹張瓊瑤淡出演藝圈多年，近來為了罹患罕病「脊髓空洞症」的愛女Vivian出席公益活動，分享了照顧患病女兒的心路歷程，因為孩子生病，讓她從懦弱無能的母親變得足夠堅強扛起一切，張瓊瑤如今毫不怨天尤人，反倒感謝上天疼惜，坦言如果是以前的自己，「可能拉著女兒就從樓上跳下去了」。

資深媒體人呂文婉離婚後，獨自撫養女兒Mareen長大，呂文婉日前還發文開心透露，女兒高中畢業了，而Mareen也很爭氣，沒補習就順利考上東吳法律系，讓呂文婉相當驕傲，而呂文婉稍早則曬出女兒背影照，並感慨發文：「令人放心又擔心的背影」。

周揚青今年4月宣布與羅志祥結束9年戀情，並指控他對感情不忠、與旗下女藝人有不正當男女關係等4罪狀，羅志祥因此演藝事業停擺，恢單的周揚青則一如往常在網分享日常，不過周揚青昨則發文喊「我老公」，而對方其實是她的好姊妹「阿嬌」鍾欣潼。

【回憶殺】資深歌手林慧萍1982年出道，由於外型清新秀氣，和同期的金瑞瑤、楊林和李碧華都屬玉女掌門人，她的首張專輯《往昔》賣破100萬張，當紅時期人氣超旺，是五、六年級生心目中數一數二的實力派唱將，而她的感情生活也像旋律高低起伏，曾和張菲、王治平等人熱戀，也有一段10年的婚姻。

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