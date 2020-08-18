保溫杯是許多民眾生活中的必需品，尤其有保溫功效，在冷冷的冬季更為方便。近日，中國大陸福州有一名女性，利用保溫杯泡了紅棗，但卻忘了飲用，數十日想起後，擰開瓶蓋時卻發生爆炸，杯蓋瞬間彈起，炸傷右眼。送醫時，醫生表示整個眼睛已「血糊糊」。

事發當時，這名女性泡了紅棗在保溫瓶裡，忘了飲用，當她想起時，保溫瓶瓶蓋因裡頭熱氣的關係，而變得非常難以轉開，用力旋轉後就隨即彈開，而砸傷眼睛，使得眼球破裂。經送醫救治後，醫生表示患者的眼睛呈現「血糊糊」的狀態，緊急做清創手術進行縫合，眼球得到復位，但視力多少仍會受到影響，嚴重的話恐怕會導致視力衰退。

醫生也提醒，日常生活中許多人會把紅棗泡至熱水中，但吸收水分的紅棗會因此膨脹，時間久了會發酵，即會產生一些膨脹性氣體，而保溫杯相對來說，密閉性好，在突然擰開；失去原有的壓力時，會產生爆炸性效果。

網友表示，自己曾經裝過養生茶、奶茶，也是過了三至四天後，他再用力轉開瓶蓋，被那個衝擊力道給震懾，現在想起仍心有餘悸。

另外也有專家提醒，除了保溫瓶熱氣帶來的「危機」之外，並非所有液體都能盛裝，像是果汁、汽水，都可能因為碳酸，而破壞保溫瓶內壁；另外常見的豆漿、牛奶類，也容易腐敗，最後都有可能因發酵產生氣體，而成為手中的「不定時炸彈」，提醒大家使用保溫瓶真的要多加注意安全。

(中時新聞網)