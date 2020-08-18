台北市長柯文哲所領導的台灣民眾黨在這次的高雄市長補選中，以僅幾4%的極少得票率慘然收場，引發社群討論，並且傳出連柯粉內部都出現矛盾，據媒體報導，民眾黨內部兩個不同的派系正在競爭著龍頭的位置，而對此，柯文哲擬屬意讓妻子陳佩琪擔任精神領袖，化解紛爭。

據ETtoday新聞雲報導，民眾黨過去曾爆出過多起醜聞，如不倫戀、出走等負面訊息，而在這次高雄市長補選以僅僅4%的極低得票率慘敗後，更傳出黨內粉絲群組出現「內鬥」的情況，這讓黨主席柯文哲相當頭痛。

據傳，民眾黨內部目前有兩組粉絲團，分別是「柯粉俱樂部」以及「民眾黨後援會」，雙方都在為了「正統」的身分爭論不休，都想成為柯文哲的「官方認證後援會」；而柯文哲本人則傳出要徹底解決兩大山頭並列的問題，更提出一個超越兩大派系的後援會組織的想法，並且讓夫人陳佩琪作為精神領袖，方便進行管理。

兩大後援會爭奪「正統」的事件不僅僅是為了一個虛名，而更牽扯出選舉時販售競選小物的利益糾葛，這讓民眾黨以及柯文哲不得不小心處理；但黨內人士則指出，兩大派系「系統並不相容」，在統整上恐怕還是會有不少問題，且若是讓陳佩琪擔任所謂「精神領袖」，儘管陳佩琪在身分上會讓柯粉們有所認同，但未來陳佩琪若親自介入柯粉間的紛爭，恐怕會有其他的麻煩。

(中時新聞網)