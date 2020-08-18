據媒體報導，一位蘇州地區銀行技術部門主管透露，數位人民幣將集中在零售、交通卡充值、餐飲等小範圍場景封閉試點，通過在金融領域的延伸，進一步提升這些場景的支付效率。

據悉，目前數位人民幣試點已基本完成頂層設計、標準制定、功能研發、聯調測試等工作，將先行在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來冬奧場景進行內部封閉試點測試。若測試進展順利，北京2022年冬奧會或許將正式進入實踐操作環節。

東興證券8月17日在一份研報中表示，數字貨幣的發行和流通將減少貨幣傳導的時滯，直接影響銀行及協力廠商支付機構，將商業銀行從紙幣運輸調配、保存兌換中解放出來，有效提升銀行運營管理效率，降低成本。

隨著數位貨幣推進，小到支付場景，大到資本市場，背後或將帶來巨大影響。

8月18日，證監會原主席肖鋼在接受媒體聯合採訪時表示，中國正在建設數位中國和數位經濟。當前正處於數位化轉型過程中，數位技術必將深刻影響和改變資本市場的生態，創新資本市場服務與投資模式，促進機構轉型升級，催生新型數字證券資產。

(工商 )