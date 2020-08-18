身處台北市最複雜，林森北路酒店街轄區的台北市警局中山分局中山二派出所警員黃華民，執法素以強悍聞名。今年39歲的他，年少輕狂時是個遊走法律邊緣、專為當鋪放款、催收帳款的小混混，還因愛賭身背近500萬賭債，差點跑路。沒想到，6年前的鄭捷隨機殺人案，讓他轉念決定報考警察，搖身一變成為守護公權力的街頭悍警。

雖然當地業者以及同袍早已對黃員擁有「中山古天樂」之稱號見怪不怪，但是消息傳出後已經吸引有不少女粉絲前往派出所朝聖。

黃華民因皮膚黝黑、五官深邃，被稱為「中山古天樂」，時常面帶微笑的他，每當值深夜勤務時，面對轄區酒客鬧事、黑幫鬥毆，卻是毫不退縮，凶悍程度常讓酒醉鬧事的屁孩不敢招惹。其實，他在沒當警察前，是個終日紙醉金迷、揮霍糜爛的賭徒，人生經歷，堪比電影情節。

黃從小就會念書，也參加學校拳擊隊，練就好體魄，退伍後急著賺錢，在家鄉新竹的當鋪做業務放款，靠著凶狠形象討債收利息，很快就日進斗金；但交往三教九流，也染上賭癮，從天九牌、推筒子、撲克牌到賭博電玩，無一不賭。

他說，那時價值觀很扭曲，1雙3000元球鞋嫌貴，但晚上賭輸幾十萬卻面不改色，標準賭徒性格。有次在賭場狂輸80萬元，連1根香菸都沒有，賭場見他出手闊氣，贈他2條菸，「我等於花80萬買2條香菸！」後來還沉迷地下期貨，欠了快500萬賭債，已計畫跑路躲債。

有位家裡開工廠的朋友，借錢讓他度過難關，他一面還債，一面思考如何回歸正軌。6年前，他從小到大的好友解青雲，無辜死在隨機殺人的鄭捷刀下，他感嘆生死有命，不該虛度光陰，也發現原來自己嫉惡如仇，想從警的意念浮上心頭，3年多前在朋友建議之下報名警察特考，只花5個月準備就高分錄取。

他成績名列前茅，本可選填較閒的「涼缺」，但他想挑戰自我，選擇進入治安狀況最複雜、有「天下第一分局」之稱的中山分局。他笑說，以前在林森北路喝酒，友人載他硬闖中山分局設下的臨檢站，過去躲警察，如今成為中山分局的一員，人生轉個彎，境遇奇妙。

他說，決定從警的時刻，已戒除酒色財氣惡習。派出所主管得知他交往複雜的過往，曾開玩笑質疑「該不會是無間道來臥底？」但觀察他所作所為，才知他確已悔悟。他說，未來想考刑警，進一步打擊犯罪。

(中時新聞網)