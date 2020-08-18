澳洲央行周二發布8月貨幣政策會議紀錄，因一連串措施所發揮的成效普遍符合預期，國內大部分地區的經濟持續復甦，該央行認為目前沒有必要進一步放寬政策。

在8月4日的會議上，澳洲央行維持其現金利率不變，仍為歷史最低的0.25%。該央行在3月召開緊急會議一舉降息兩碼至0.25%，以緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊。

根據8月會議紀錄，澳洲央行決策官員指經濟衰退未如先前預期嚴重，且澳洲大部分地區的經濟正在復甦。不過，澳洲經濟復甦可能較先前預期緩慢，維多利亞省爆發新冠肺炎疫情將對經濟造成重大衝擊。此外，公衛情況與經濟前景的不確定性，仍將繼續影響許多家庭與企業的支出計畫。

會議紀錄並指出，由於就業市場前景黯淡，失業率達到22年新高，以及薪資增長創史上新低，決策官員認為澳洲經濟可能需要財政與貨幣政策支持一段時間。此前澳洲央行總裁Philip Lowe表示有必要擴大財政支出以提振澳洲陷入困境的經濟，他並表示現在貨幣政策能做的有限。

(時報資訊)