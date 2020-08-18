健亞(4130)與轉投資公司浩宇生醫共組的澳洲合資公司，開發「導航聚焦式超音波」NaviFUS系統用於治療中樞神經系統疾病，擬在澳洲進行首次用於阿茲海默症治療的臨床試驗，評估其對於病人的安全性與潛在療效，此試驗於八月中旬獲得澳洲常春藤名校莫納許大學（Monash University）附屬阿爾弗雷德醫院(The Alfred)臨床創新委員會與人體試驗倫理委員會許可執行，此乃世界首創以腦神經外科普遍使用的「光學導航」系統，結合浩宇專利「定位」技術，將聚焦超音波（Focused Ultrasound, FUS）精準定位於海馬迴，進行治療。

目前的標準藥物治療只對少數阿茲海默症患者有極小且短暫的症狀緩解，但對大多數病人效益有限，且治療反應差異性大。而目前唯一被歐盟核准用於治療阿茲海默症且已在歐洲上市的醫療儀器為由瑞士Storz Medical公司研發的穿顱脈衝刺激（Transcranial Pulse Stimulation, TPS）裝置，可維持或改善部分阿茲海默症的症狀，此技術採連續重複施打單次脈衝超音波的方式，最深能刺激至腦部約8公分處深，但無作用於血腦屏障(Blood Brain Barrier, BBB)開啟。

NaviFUS系統提供一嶄新的治療方式，藉由釋放聚焦式超音波能量，最深至腦內約10公分處，輔以精準導航作用至海馬迴，可有效且暫時地打開該部位的血腦屏障，除增加血管通透性與Tau蛋白堆積外，更可活化微膠細胞的清道夫作用並促進神經新生，以改善阿茲海默症病症的功效。前述作用已在老鼠實驗上獲得驗證，期能在澳洲的臨床試驗進一步驗證其在人體的安全性與療效。

健亞總經理朱佳真表示，海馬迴是阿茲海默症認知功能退化與成人腦部主要神經新生的交集區域，研究顯示，海馬迴對於位置及空間的連結與認知有關鍵重要性，說明了阿茲海默患者的經常性迷路與遺忘與海馬迴的關聯；1996年德國解剖學家Heiko Braak的研究，證實阿茲海默症根源於海馬迴的區塊，且隨後會沿著與腦皮質其他區的許多連結而擴散；近年的影像學研究亦指出海馬迴的萎縮和Tau蛋白斑塊的形成與阿茲海默症的進程具有正相關性。因此，在長期與重複使用NaviFUS系統的刺激活化下，除加速代謝物排出外，更透過促進神經新生，希望能在臨床上觀察到治療效果。

(時報資訊)