茂林-KY(4935)今年第2季營收、獲利都創新高，展望下半年，下半年新產品出貨，讓發光鍵盤比重持續提升，且TV及消費性應用出貨可優於上半年，法人估計下半年維持營運高檔無虞，仍看好全年獲利挑戰一個資本額。茂林-KY今年逆勢上揚，重回所有均線之上，盤中最大漲幅達到6％。

茂林-KY今年4月到7月營收連四個月創單月新高，第2季營收29.03億元，年增154.8％，稅後淨利3.68億元，年增638.7％，每股盈餘2.82元，營收、獲利都創歷年單季新高；累計上半年營收42.82億元，毛利率20.02％，稅後淨利4.68億元，年增率535.07％，每股稅後盈餘3.58元。

由於美系大客戶重採剪刀腳鍵盤，茂林-KY獨家供應，帶動IT產品第2季出貨大增，占單季營收比重達74％，比第1季40％大增，TV導光板因全球疫情導致TV品牌組裝廠產能受影響而下滑。

法人認為，發光鍵盤4月產能仍屬調整期，第3季將穩定出貨，有利於毛利率進一步提升，且新設計規格使鍵盤發光效率更佳，下半年發表新產品將促使出貨量再次提高。另外，上半年出貨低迷的TV產品，隨著品牌廠出貨提高，下半年將谷底爬升。法人看好營收上下半年比重4:6，全年營收有機會挑戰百億元新高，獲利挑戰一個資本額。

(時報資訊)