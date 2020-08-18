美國加重對華會為禁售令，將進一步限制對華為出貨，包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，聯發科(2454)慘受波及，今股價重挫跌停，聯發科也在盤中罕見發重訊表示，將遵循法規，密切關注美國出口管制規則的變化，短期營運並未受到影響。

聯發科表示，公司一向遵循全球貿易相關法令規定，正密切關注美國出口管制規則的變化，並諮詢外部法律顧問，即時取得最新規定進行法律分析，以確保相關規則之遵循，根據現有資訊評估，對公司短期營運狀況無重大影響。

美中衝擊加劇，美國持續朝華為開刀，美國國務院宣布，將進一步限制對華為出貨，包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，市場憂心會衝擊到聯發科，導致無法出貨華為，聯發科今在此利空傳言打擊下，開盤跳空跌停，其後儘管打開，但10:30後再殺跌停，爆量拉出長黑K。

聯發科先前即看好第三季在5G晶片持續放量出貨下，營收將持續成長，聯發科第三季財測，以美元對台幣匯率1比29.2計算，第三季營收約825~879億元，季增加22~30%，年增加23~31%；毛利率為41.5~44.5%，相較第二季預估值41~44%，預估區間再度向上調升。聯發科今喊話短期營運未受到影響。

假設未來華為智慧機出貨受阻，聯發科是否可以成功將訂單轉移到非華為智慧型手機，將成為聯發科後續關注焦點。

(時報資訊)