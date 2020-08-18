國民黨在高雄市長補選大敗，國民黨立法院黨團總召林為洲認為，國民黨該「告別韓流」，慘遭韓粉出征。不過國民黨副祕書長謝龍介則緩頰，強調很多人誤解林的意思，林的重點是要結合不同力量，不是切割。資深媒體人黃創夏則認為，是否「告別韓流」還需要討論嗎？「不肯『告別』就是國民黨『被告別』」。

林為洲日前在臉書表示，「潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇。扎實地一步步改變、努力，重新找回人民的信任。國民黨加油！」這篇文章引來許多議論，林雖遭許多韓粉出征，但也有不少人認為，林並沒有說錯，國民黨再也不能靠韓流了。林為洲昨則解釋，他的意思是說，只靠單一力量是不夠的，要拓展政治光譜，國民黨才有可能再起。

黃創夏在臉書指出，是否「告別韓流」還需要討論嗎？他直言，不肯「告別」就是國民黨「被告別」。

網友則紛紛回應表示「韓流只是一小撮團體起不了作用，不知道國民黨在怕什麼？」、「已經被告別了」、「先知是痛苦的」、「悲哀的國民黨，快自滅了」、「KMT會再次分裂嗎？」、「國民黨再被韓粉綁架下去，民進黨可以一黨獨大很久了」、「該讓知識藍、經濟藍帶領國民黨」。

(中時新聞網)