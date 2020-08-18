失聯移工當起美髮師　技術好客人多被舉報

越南籍女失聯移工因學過美髮技術，再次來台工作時竟直接落跑，開起美髮店，移工口耳相傳上門光顧，後因店裡移工頻繁出入被人舉報，移民署南區事務大隊台南市專勤隊上門查緝時，該名移工正幫客人整燙頭髮。經專勤隊帶回訊問後，依法解送至高雄收容所收容，等待後續驅逐出國。
今年33歲的越南籍女性失聯移工「阿和」行徑大膽，2017年曾在台南擔任監護工，期滿返國後，去年底再次申請來台工作，因熟悉台南永康區環境，心中早已另有謀畫，一踏入國門，未依約與前往接機的台灣仲介聯絡，立即不知去向。
「阿和」因在越南學習過美髮技術，於是動起腦筋，與男友在永康區承租1處貨櫃屋經營起美髮店生意，店內生財工具一應俱全，染、燙收費也比照市價行情。
由於美髮店鄰近工業區，許多移工都會上門光顧，尤其是例假日，因此也大賺美髮財，平常一天洗頭及剪髮收入約1000至2000元不等，如加上染髮、燙髮等其他服務，開業半年也來，收入不少。
專勤隊接獲情資後，5日會同台南市政府勞工局前往實地稽查，專勤隊人員上門時，「阿和」正幫1名女性客人做燙髮前處理，該女子一頭上了藥劑的溼髮，不知如何是好。
女客人表示，朋友介紹「阿和」技術好，是名巧手美髮師，所以約定以3000元讓她燙髮，根本不知道「阿和」是失聯移工。面對該名客人指認，「阿和」當場啞口無言。
台南市專勤隊隊長李建雄呼籲，部分外籍人士為追求金錢利益，不惜觸犯台灣法令，呼籲不要抱持僥倖心態以身試法，一旦查獲，不但無法繼續在台工作，且面臨被遣返的命運，未來也將被管制不得入台。
(中時 )
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