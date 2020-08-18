移民署南區事務大隊台南市專勤隊至台南永康一家美髮店查緝失聯移工，一名客人正在接受燙髮服務。（移民署台南市專勤隊提供／劉秀芬台南傳真）

失聯移工當起美髮師 技術好客人多被舉報

越南籍女失聯移工因學過美髮技術，再次來台工作時竟直接落跑，開起美髮店，移工口耳相傳上門光顧，後因店裡移工頻繁出入被人舉報，移民署南區事務大隊台南市專勤隊上門查緝時，該名移工正幫客人整燙頭髮。經專勤隊帶回訊問後，依法解送至高雄收容所收容，等待後續驅逐出國。

今年33歲的越南籍女性失聯移工「阿和」行徑大膽，2017年曾在台南擔任監護工，期滿返國後，去年底再次申請來台工作，因熟悉台南永康區環境，心中早已另有謀畫，一踏入國門，未依約與前往接機的台灣仲介聯絡，立即不知去向。

「阿和」因在越南學習過美髮技術，於是動起腦筋，與男友在永康區承租1處貨櫃屋經營起美髮店生意，店內生財工具一應俱全，染、燙收費也比照市價行情。

由於美髮店鄰近工業區，許多移工都會上門光顧，尤其是例假日，因此也大賺美髮財，平常一天洗頭及剪髮收入約1000至2000元不等，如加上染髮、燙髮等其他服務，開業半年也來，收入不少。

專勤隊接獲情資後，5日會同台南市政府勞工局前往實地稽查，專勤隊人員上門時，「阿和」正幫1名女性客人做燙髮前處理，該女子一頭上了藥劑的溼髮，不知如何是好。

女客人表示，朋友介紹「阿和」技術好，是名巧手美髮師，所以約定以3000元讓她燙髮，根本不知道「阿和」是失聯移工。面對該名客人指認，「阿和」當場啞口無言。

台南市專勤隊隊長李建雄呼籲，部分外籍人士為追求金錢利益，不惜觸犯台灣法令，呼籲不要抱持僥倖心態以身試法，一旦查獲，不但無法繼續在台工作，且面臨被遣返的命運，未來也將被管制不得入台。

(中時 )