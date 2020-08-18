近日傳出澳洲雪梨有位8歲的孩童，在地產拍賣會上花澳幣97萬元（折合新台幣約2800萬元）買下人生第一間房子，被當地媒體戲稱為「雪梨最年幼房產投標者」。

根據《每日郵報》報導指出，澳洲雪梨的8歲男孩哈姆丹（Michael Hamdan），在從事房地產的父親協助下，以投標者的身分參加了一場拍賣會，最後哈姆丹甚至使用「降低出價速度」的策略，成功的以澳幣97萬元，擊敗6名競標者，拿下市場預期澳幣80萬元（折合新台幣約1600萬元）的房子，拍賣行表示，小孩子參與競標，甚至競標成功，是前所未有的事情。

哈姆丹的父親受訪時表示，主要是希望能訓練兒子、理解雪梨當地的房地產，才讓他參與投標，哈姆丹雖然是兒童，但是在拍賣的過程中佔有主導地位，除了負責開價外，也懂得運用策略，最後更是親手將支票交付給賣家，完成整場交易。

而根據當地房地產中心的資料顯示，雪梨首次購屋族的平均年齡為38.2歲，哈姆丹以8歲之姿成為雪梨最年幼的房產投標者，而這間房子他計畫與父親一起重新翻修後，再安排出租事宜。

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(中時新聞網)