台灣中油在桃園觀塘興建「第三天然氣接收站」，去年12月初因沉箱儲存作業，致3名泰籍移工身亡，今年3月底工作船斷纜、擱淺意外，後續拖船動作破壞珊瑚。監委田秋堇、趙永清表示，中油與承攬商的應變處置過程及相關報告為何？三接施工時，是否依環評承諾對藻礁進行相關保護？為釐清是否有違失，兩人已申請自動調查。

台灣中油在桃園觀塘興建「第三天然氣接收站」，並由泛亞工程先在新北市八里台北港製作氣接站的防波堤沉箱，去年12月初施工單位將第11座沉箱移至南堤碼頭港域暫放，當開啟沉廂水閥灌水時，疑因錯估海底深度，導致沉箱直接沉墜海底，站在沉箱上作業的7名工人瞬間落海，拖船人員趕緊拉人上岸，仍造成3名泰籍移工身亡。

另在今年3月28日工作船斷纜、擱淺意外，疑破壞藻礁及一級保育類柴山多杯孔珊瑚，引起搶救大潭藻礁行動聯盟要求停工及追究工作船肇事責任。

對此，監委田秋堇、趙永清表示，工作船斷纜事件，台灣中油股份有限公司與承攬商的應變處置過程及相關調查報告為何？其事發原因、經過，及承攬商海事工程相關經驗是否符合規定並足堪處理本案，中油公司液化天然氣工程處港灣施工處開工的監工情形如何？

田秋堇、趙永清指出，第三天然氣接收站施工時，是否依環評承諾對藻礁進行相關保護？藻礁是否被破壞？破壞情況如何？中油公司和承攬商間，有無建立天候及海況預測系統，以落實施工管制機制？工程契約是否有藻礁保護條款？相關承攬規範及監工機制是否涉有不當？確有深入調查瞭解的必要。

(中時 )