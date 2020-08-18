因應台南科學園區台積電等高科技廠商先進製程用水需求，內政部斥資35.94億元興建的台南市安平再生水廠，18日舉行動土典禮，行政院長蘇貞昌專程南下主持。該廠預定2024年11月完工後，每天可供應比自來水水質標準更為嚴格的水3.75萬噸給台積電。

內政部表示，安平再生水廠為「公共汙水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」之一，因南科開發每天將使用8.3噸再生水，其中的6.3萬噸水由營建署編列66.71億元經費，補助辦理永康廠1.55萬噸、仁德廠1萬噸及安平廠3.75萬噸，其餘2萬噸由園區內自建再生水廠供應，以分散缺水風險。

內政部還說，安平再生水廠工程分2期，營建署補助27.71億元占77.10％，科技部南科管理局5.83億元占16.22％，地方配合款2.4億元占6.68％。其中，第一期工程預計2022年10月完工，每天供應1萬噸水；第二期2024年11月完工，每天供應3.75萬噸水。

台南市政府水利局進一步指出，安平再生水廠是全台6個再生水示範計畫之一，涵蓋興建再生水廠及環教中心、23公里長輸水管線、南科園區內配水池等合計35.94億元，以及完成後15年代的操作營運管理費59.04億元，將由販售每度水30.92元支應，另有試驗及管遷費等7.13億元，總計畫投入高達102億元。

(中時 )