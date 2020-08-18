以沙鹿、梧棲、清水為核心發展的海線地區，近年房市表現火熱，根據民政局統計顯示，「沙梧清」在8年內總戶數突破萬戶，人口更在近6年暴增萬人，專家分析，因中港加工出口區吸引大廠投資，加上三井outlet進駐等利多話題，同時帶來許多就業機會，進而帶動周邊購屋需求。

根據民政局統計顯示，「沙梧清」2020年總戶數為78,727戶，相較2013年同期總戶數僅有68,022戶，8年來成長10,705戶；「沙梧清」2020年總人口數為241925人，相較2015年同期總人口 231,592人，6年內增加10,333人，顯示海線人口呈現穩定成長。

海線地區近年來陸續推出重大建設，除了正在規劃中的捷運藍線外，中港加工出口區招商表現亮眼，吸引車王電子、宇隆、宏全、允誠、志盛等大廠投資，目前進駐廠商達77家，為海線提供超過7,000個就業機會；三井OUTLET一期於2018年開幕，也因業績大幅成長，將於海線地區續推2期開發，預計明年下半年開幕，屆時將可提供1,500名以上就業人口，為海線地區再創經濟動能。

台中建築經營協會理事長邱名仕分析，海線地區房價1字頭仍低檔，受惠於日商百貨、交通建設利多加持，增加大量就業機會，磁吸外來人口移入，房地產需求相對提升，且未來台鐵大台中山手線「下環微笑線」完工通車，提升海線居民前往台中舊市區及台中高鐵站的便利性，以及捷運藍線、清泉岡機場擴建等建設題材，後市發展可期，也是許多建商爭相插旗搶進的原因，預估未來交屋潮湧現，將持續帶動地方經濟。

像是距離三井OUTLET、清水國民運動中心僅約5至10分鐘車程的「遠雄之星」造鎮計畫案備受台中海線自住客層矚目，主打「人人買得起的低單價、低總價、高CP值」為訴求，自2014年進場至今，已吸引超過2,300戶家庭購屋。另外，久樘開發在沙鹿區推出的「久樘天鵝堡」、「久樘再遇天鵝堡」、「久樘漾天鵝」皆創下銷售佳績。

(中時新聞網)