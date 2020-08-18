台北畜產公司董事長、士林農會理事長葉文忠今年6月剛撐過北市府在董事會中提案解職，事隔近2個月，傳出葉文忠與總經理姚量議今天上午雙雙在董事會中主動請辭，董事長一職將由另位也屬士林農會人馬的民股董事擔任，葉文忠也發出聲明稿，為顧及公司利益營運順暢，避免政治力介入，尊重市府的建議與協商，辭去董事長及常務董事一職。

葉文忠表示，6月22日北市府依某議員要求以突襲方式於畜產公司董事會以臨時動議提出改選董事長一事，有違公司法，讓公司受到相當的困擾，今天應市政府要求再開董事會討論。

葉文忠說，對市政府受某議員非事實的質詢而要求改選董事長感到遺憾，然為顧及公司利益營運順暢，避免政治力介入，更對消費大眾權益保障之考量，尊重市府的建議與協商辭去董事長及常務董事一職。

據了解，台北市長柯文哲原支持士林農會前理事長郭萬清，競選連任時為了拉攏士林選票，提拔現任士林農會理事長葉文忠擔任畜產公司董事長，但葉2017年士林農會選舉期間涉嫌賄選，一審遭士林地方法院依農會法交付不正利益罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，柯文哲疑似想趁此機會將葉文忠拉下台，重新和郭合作。

葉文忠強調，他沒有賄選，檢調單位查無證據下被判易科罰金，已提出上訴，盼司法還他清白，此判決也不影響他擔任士林農會理事長目前及將來的資格。

至於畜產董、總接任人選，葉文忠說，上周主動向市府提出解職條件，仍由另位也屬士林農會人馬的民股董事接下常董、董事長之位，總經理接任人選目前則尚未定案。

(中時 )