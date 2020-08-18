是方電訊18日宣布推出Oracle雲端基礎架構FastConnect服務(Oracle Cloud Infrastructure FastConnect)，結合是方國際級中立機房以及雲端交換平台雙重優勢，直連到Oracle雲(Oracle Cloud)，幫助包括Oracle自主資料庫(Oracle Autonomous Database)在內的Oracle雲客戶在台灣利用雲端展現創新，同時推動業務成長。

是方電訊董事長吳彥宏指出，今年國際經濟局勢雖然受到新冠肺炎影響，但伴隨全球宅經濟及遠端視訊服務崛起，國際雲端大廠在台灣業務量飆升，持續帶動是方雲端應用服務的營運動能。

吳彥宏強調，美國聯邦傳播委員會（FCC）日前批准Google使用美國連到台灣的海纜計劃（太平洋光纖電纜網路，簡稱PLCN），更有助於台灣成為亞太電信樞紐，而擁有國際級中立機房、台灣最大網際網路交換中心（TPIX），以及亞洲九成海底電纜登陸匯集點的是方電訊，未來也將持續朝向AI＆雲端商務應用中心以及東亞電信樞紐目標邁進。

甲骨文雲端基礎設施產品上市副總裁Ross Brown 表示，客戶需要從自己的資料中心和網路無縫連接至Oracle 雲，以滿足他們的工作負載和應用程式需求。藉助FastConnect服務，客戶可以實現當今所需的專屬、專用的連線，並根據客戶不斷成長的業務需求輕鬆擴展。 隨著雲端時代來臨，企業對於高效能資料處理與應用服務發展需求與日俱增，在彈性擴充、成本、風險及資本支出等諸多考量下，逐漸採用混合雲的解決方案，以符合企業營運所需的各項要求。然而，將應用服務及資料庫全部建置在雲端上，企業將面臨網路連線品質與資訊安全兩大課題。

是方電訊表示，是方雲端交換平台（Chief Cloud eXchange，簡稱CCX）提供整合多雲平台的私網連線服務，企業客戶透過CCX可以輕鬆的以私有連線（專線或VPN）方式與各個國際知名公有雲服務平台業者連接，最高可達10Gbps的連線速度。而透過最新的Oracle FastConnect架構，客戶可以享有更加快速安全的甲骨文雲端服務，包括Oracle雲以及Oracle資料庫，滿足企業一步到位的需求。

是方目前是甲骨文合作夥伴網絡（Oracle PartnerNetwork, OPN）的合作夥伴，是方表示，該公司以全球化MPLS-VPN 網路骨幹及國際海纜為基礎，透過CCX提供企業客戶連接甲骨文的雲端服務。企業不論是使用Oracle雲解決方案的大數據、資料庫、儲存、備援應用等，只要經由是方全球骨幹節點，就能讓企業客戶享受高安全、高速度、超低延遲性的私有專屬連線品質，充份體驗Oracle雲的完善服務。

透過Oracle雲端基礎架構，客戶將能獲得許多優勢，包括一流的安全性、一致的高效能表現、簡易可預測的價格，以及將企業級工作負載快速、有效搬遷上雲端的工具和專業知識。

Oracle雲端基礎架構FastConnect為Oracle雲端基礎架構和其他Oracle 雲服務提供專屬的連線。與公開、共用的網路連線相比，FastConnect服務提供了一種簡易、靈活且經濟的方式，建立擁有更高頻寬的專用連線，提供更可靠、一致的聯網體驗。

另，Oracle雲端基礎架構屬於企業級雲端，專為滿足企業需求而設計，具備強大的運算、網絡效能以及全方位的基礎架構平台雲端服務組合，包括應用程式佈署、商業分析、數據管理、整合、安全、人工智慧以及區塊鏈。藉由獨特的架構和產品技術，Oracle雲能提供無與倫比的安全性、效能和成本節約。Oracle雲也是唯一用以運行業界首個自主駕駛Oracle自主資料庫的雲端服務。

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