男子曾浩喬3年前與羅姓女友爭吵後，竟朝她潑灑汽油後點燃，害她容貌及身型盡毀，長期穿著壓力衣；一審將曾男判刑12年，台灣高等法院更一審斥責他手段殘忍、應予厲譴責，但考量曾男更一審審理中與羅女達成和解，依殺人未遂罪判判12年。可上訴。

曾男犯後否認犯行，但更一審合議庭依火災原因調查鑑定人員證述及鑑定書等證據，認定他犯行明確，但因曾男在審理期間已與羅女達成和解，並已賠償她800萬元，羅女也表示原諒，因此量刑部分應重新考量。

合議庭審酌曾男與羅女為男女朋友，他只因細故與對方爭吵，就放火燒險令她發生死亡結果，且犯案後逃亡無蹤，罔顧人性，行為誠屬惡劣，被害人雖經手術治療、整形重建及復健，雙耳及手指壞死截肢部分仍無法恢復原狀，影響日常生活自理能力。

合議庭表示，羅女為女性容貌及身型盡毀，需面對外界異樣眼光，火燒場景更是揮之不去之夢魘，各種心理層面之創傷不可言喻，而羅的家屬日夜照顧她，擔憂難過，身心也承受極大壓力，致使羅女身心創痛永難平復，無法以其他方式彌補。

(中時 )