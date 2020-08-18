以販賣手機及周邊商品給外籍移工為主要業務的品榮行銷公司，利用大部分移工不索取發票的漏洞逃漏稅，並親友為人頭員工、開立不實發票漏報營業稅，從2016年到2018年，每年逃漏400多萬元稅金，台北地檢署偵查後，18日依違反《商業會計法》、偽造文書罪起訴陳姓負責人、潘姓女會計、吳姓金主。

檢調發現，品榮行銷是透過臉書社團、LINE群組販售低階手機給外籍移工，買家可去便利商店刷條碼付款，而賣家則要支付一些手續費；為求如實付款；品榮行銷還讓買家分期付款但是要簽本票，如果後續收不到款項則向法院聲請本票裁定強制執行。

向品榮行銷買手機的外籍移工，不知或不願索取發票，陳姓負責人等就利用這個機會逃漏稅，但仍需發票沖銷，所以陳姓負責人將親友登記為員工，並虛報員工薪資及個人資料，以便為他們保勞健保，他還製作不實發票，低報公司出售的手機數量，以降低每2個月一期的營業稅，從2016到2018年，讓公司每年度少繳約300萬元至400萬元。

檢方認為，品榮行銷如果只是消極不開發票逃漏營業稅，只有行政處罰，並不會有刑事責任，但陳等人是故意以詐欺或其他不正當方法逃漏稅捐，所以依違反《稅捐稽徵法》等罪起訴陳男等3人。

(中時 )