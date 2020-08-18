三井不動產集團飯店事業主力品牌Mitsui Garden Hotel海外首處聚點「MGH Mitsui Garden Hotel台北忠孝和苑三井花園飯店」18日舉行開幕剪綵儀式，宣布正式展開試營運。集團表示，飯店均按進度於今年夏季開幕，長期仍看好台灣飯店業有很大的成長空間。

台北忠孝和苑三井飯店總經理戶田真人表示，飯店定位為較偏中高階的住宿型飯店，原先以日籍及海外觀光客為主力客群、目標平均房價5000元。由於新冠肺炎疫情邊境管制尚未解除，現階段鎖定國內旅客提出多項方案，首年平均房價設定在3000元，正式開幕時間仍有待觀望中。

坐落於台北忠孝東路上的台北忠孝和苑三井花園飯店，距離雙線交會的捷運忠孝新生站僅需步行1分鐘，擁有便利的交通位置及動線，且鄰近中正紀念堂、茶藝館、永康街等知名觀光美食景點，可望吸引國內及日本、韓國、香港、東南亞等地的國外商務及觀光旅客。

台北忠孝和苑三井花園飯店由建築師柯宏宗操刀，以「Taiwan Nature」為概念設計，設有297間客房，包括3間主題概念房及都會型飯店罕見的大浴場。飯店並特別引進知名日系義大利料理餐廳JAPOLI進駐，提供台式、日式、西式等多樣化早餐，午晚餐時段亦對外營業。

台北忠孝和苑三井花園飯店由宏普建設興建，並由三井不動產集團以租賃方式經營。飯店營運由集團旗下三井不動產飯店管理公司支援協助，發揮集團在日本累積的經營know-how，以無微不至的服務為目標，希望以高質感飯店模式，提供「五感滿足」並留下深刻記憶的飯店。

台北忠孝和苑三井花園飯店總經理戶田真人表示，做為品牌海外首處聚點，飯店以結合台灣魅力與日本品質魅力為概念，匯集台灣的高接待能力、豐富價值觀下的溝通能力，日式的高品質款待及MGH的品質、設計等3大優勢，盼將日本品牌的特色與台灣在地特色結合。

三井不動產集團飯店事業涵蓋多個品牌、包括住宿型飯店及渡假村型態，三井花園飯店為集團創始旗艦品牌，定位為住宿型飯店。隨著台北忠孝館展開試營運，目前尚有中山忠孝、敦化北路2處據點籌備中，預計分別於2022、2024年開幕。

(時報資訊)