致力搭建人工智慧產學合作平台的華碩(2357)AI研發中心(AICS)日前舉辦AICS博士生年度報告大會，除展現第一屆博士生研究成果，以及宣告第二屆計畫正式開跑，預計10月中旬將在台北與新竹舉辦AI論壇，發表現有產學研究成果，提出產業目前與未來面對的議題，號召更多高階學研人才一起投入研究。

今年華碩AICS共錄取五位博士生，未來4年就讀博士期間不僅受聘為華碩AICS員工領取正職年薪，另有論文發表獎金，更可將研究方向接軌華碩AICS專攻領域，包括語音技術、自然語言處理、電腦視覺、深度學習、大數據等，使成果落實於華碩與AI研發中心提供的產業舞台上，為人工智慧應用帶來突破性進展，提升台灣產業競爭力。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，「盼以『華碩AICS博士生計畫 (PhD Program) 』作為示範起點，從國家人才培育基本面，促進產學全新合作，打造融合學術研究與產品創新平台。」AICS博士生計畫不僅支持優秀研究人才使其無後顧之憂，在攻讀博士學位期間更能專心致志，做出對世界有影響力的研究成果；並開啟業界先河，以開放態度，挹注集團資源與資料，將同學拉進產業環境與產品場景，協助發掘具潛力及創新產品研發主題，與華碩AICS攜手定義未來生活，培育台灣人工智慧人才，並提升台灣在人工智慧產業的國際競爭力。

本屆AICS博士生徵選，經評審委員嚴謹審慎評估，最終錄取的五位博士生，分別為來自清大資訊系統與應用研究所的孫誠、台大資訊工程學研究所的陳璽安、台大電子工程學研究所的陳韋廷，以及台大電信工程學研究所的劉廷緯與楊福恩。綜觀錄取同學的共同特質，不僅擁有出類拔萃的紮實研究底蘊，解決難題的企圖心、創新力，以及溝通表達能力，研究成果更在頂尖會議期刊發表，或在國際重要競賽取得佳績，如ZeroSpeech國際語音挑戰賽、國際訊號處理會議 (ICASSP)、語音領域會議 (INTERSPEECH)、電腦視覺 (CVPR) 與影像處理會議 (ICIP) 等。

評審委員團隊包括：中央研究院院士暨台大電機工程系特聘教授與資訊工程系教授李琳山、台大資訊工程系特聘教授林智仁、台大電機工程系教授王鈺強、台灣師範大學資訊工程系陳柏琳教授、華碩技術長龐台銘教授與華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一博士。

(時報資訊)