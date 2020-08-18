看準國內疫情趨緩，永慶房屋今年首度前進就業博覽會徵才，除了現場提供職涯諮詢及履歷健檢等服務外，並推出業界首創「先到職再當兵」計畫，協助等待入伍的社會新鮮人提前報到上班，退伍後就能立即復工，贏在求職起跑點！

永慶房屋人資部經理塗振宏表示，今年社會新鮮人遇到求職寒冬，除了面臨應屆畢業生的競爭外，還有大量因為疫情衝擊而轉換跑道的求職者，求職壓力相當大。為此，永慶房屋啟動「先到職再當兵」計畫，不用浪費時間等兵單，開放等待入伍的青年先行報到上班，當兵期間保留原職務，待退伍後立即重返職場。

永慶房屋善盡企業社會責任，今年不畏疫情影響逆勢徵才，從今年四月到現在，面試人數週週破百人。塗振宏指出，根據內部資料統計，「保障業務新人前九個月每月五萬元」的待遇優勢，再加上「師徒制」由專屬師父指導、不需自行摸索就能快速上手，成為吸引社會新鮮人求職的最大誘因。

除了「先到職再當兵」計畫，永慶房屋保障業務新人前九個月每月五萬元，為求職者創造就業利多。

永慶房屋經紀人張琮閔分享，大學畢業時，原先很擔心面臨新鮮人平均起薪不到30K的就業市場，身上50萬的學貸不知何時才能還清，但後來因為朋友的鼓勵選擇加入永慶房屋，在店長和師父的帶領下，短短半年就順利成交，入職一年來，平均月薪六萬以上，最高月薪還衝上十萬元，張琮閔笑說自己當初做對了選擇。

除了「先到職再當兵」計畫，塗振宏強調，永慶房屋擁有完善的新人教育訓練及薪資優勢，尤其在數位科技的輔助下，不用浪費時間在外盲目奔波開發客戶、不需要扛著廣告板發DM，再加上業界首創的「彈性工作八小時」制度，終結房仲高工時，讓同仁兼顧工作與生活，享有「聰明工作、健康生活」的幸福職場。

張琮閔加入永慶房屋後，平均月薪六萬元，最高衝上十萬元，讓大學同學們都相當羨慕。

(中時新聞網)