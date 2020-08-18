美國升級華為禁令，禁止華為通過替代晶片生產與現成晶片供貨管道取得晶片，進一步緊縮華為獲取美國技術限制，消息一出，聯發科（2454）成最大受害者，瑞信、野村同步降評，股價直接跌停躺平，然里昂、摩根士丹利、美銀證券集體護航，強調聯發科就算沒有華為，獲取其餘客戶的能力依舊強大。

瑞信、野村證券同步將聯發科投資評等降為「中立」，二家外資給予推測合理股價是720與700元。野村證券指出，中美關係趨緊張，聯發科面臨地緣政治變數，不僅如此，市場先前對聯發科的樂觀預期來得太急太快，建議旗下客戶，在進一步釐清政治風險以前，以靜制動、等待局勢更明朗。值得留意的是，野村並未下修聯發科2020、2021年獲利預期。

里昂證券認為，華為新禁令確實是短期對聯發科不利因素，不過在里昂所作情境分析中，早就得出「零和（zero-sum）」結論：假使聯發科失去所有華為市占，也能從OPPO、Vivo、小米等客戶處補回，聯發科過去三個月密切與華為合作，於其晶片品質與未來在智慧機市占兩大面向上，應已產生良性重大化學變化，因此，當前情況與里昂先前假設並無太大差異，維持聯發科位居「亞洲優先買進清單」地位，推測合理股價仍為市場最高的1,200元。

(工商 )