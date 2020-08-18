國民黨台南市議員指控行政院長蘇貞昌「綠色恐怖」，蘇反嗆公眾人物不能帶頭作亂，依法送辦「剛好而已」。對此，國民黨副祕書長謝龍介18日怒批，蘇貞昌當院長，女兒拿標案，這不是官商勾結什麼是官商勾結？「革你的命」也是剛好而已，「我們走著瞧」。

謝龍介認為，議員檢舉有假3倍券，也真的收到沒有浮水印的3倍券，怎麼會沒有證據呢？蘇貞昌竟然在空中遙控施壓檢調，實在不足取；中華民國憲法五權分立，行政權強力干預司法權，還指揮辦案，除要箝制人民的言論自由外，還要箝制民意代表不敢講話。「蘇貞昌！我告訴你，你當院長，你的女兒拿標案，像你們這種標準的，這不是官商勾結，什麼是官商勾結？」，「革你的命」也是剛好而已。

謝龍介還強調，蘇貞昌就任後，動不動就用社維法箝制人民的言論自由來捍衛政權，民進黨的有識之士應該站出來，如果蘇貞昌再這樣惡搞下去，民進黨的政權就會栽在他的手裡；我們捍衛的是言論自由，保障人民的言論自由，甚至民意代表如果都不能講話、沒有講話的空間，那台灣還是一個民主、自由的國家嗎？「蘇貞昌，我們走著瞧」。

(中時 )