陸媒日前引述內部人士消息指，大型國企中國鐵道建築集團有限公司黨委書記、董事長陳奮健墮樓身亡。陳奮健同時是集團轄下中國鐵建股份有限公司黨委書記、董事長，該公司在周二（18日）發出重大事項公告，證實陳奮健於周日（16日）「不幸逝世」。
值得一提是，國資委巡視組近期正在中鐵建巡視，巡視二組已於6月24日進駐，預計會工作兩個月左右，受理信訪時間於上周六（15日）截止。
中國鐵建股份有限公司的公告並未提及陳奮健的死因，僅稱對其「不幸逝世」表示沉痛的哀悼，又指目前公司的生產經營情況一切正常，將在合理可行的情況下盡快委任適當人選，以符合章程要求。據了解，陳奮健最近一次公開露面，是上周四（13日）到河北雄安新區考察。
公開資料顯示，現年58歲陳奮健是中共十九大黨代表，是「教授級高級工程師」，享受國務院的「政府特殊津貼」。陳奮健於2018年6月就任中鐵建黨委書記、董事長，同年7月及9月再任中國鐵建股份有限公司黨委書記、董事長。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。