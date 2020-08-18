截自網路。

陸媒日前引述內部人士消息指，大型國企中國鐵道建築集團有限公司黨委書記、董事長陳奮健墮樓身亡。陳奮健同時是集團轄下中國鐵建股份有限公司黨委書記、董事長，該公司在周二（18日）發出重大事項公告，證實陳奮健於周日（16日）「不幸逝世」。

值得一提是，國資委巡視組近期正在中鐵建巡視，巡視二組已於6月24日進駐，預計會工作兩個月左右，受理信訪時間於上周六（15日）截止。

中國鐵建股份有限公司的公告並未提及陳奮健的死因，僅稱對其「不幸逝世」表示沉痛的哀悼，又指目前公司的生產經營情況一切正常，將在合理可行的情況下盡快委任適當人選，以符合章程要求。據了解，陳奮健最近一次公開露面，是上周四（13日）到河北雄安新區考察。

公開資料顯示，現年58歲陳奮健是中共十九大黨代表，是「教授級高級工程師」，享受國務院的「政府特殊津貼」。陳奮健於2018年6月就任中鐵建黨委書記、董事長，同年7月及9月再任中國鐵建股份有限公司黨委書記、董事長。

(中時 )