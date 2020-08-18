美國總統川普昨（17）日宣布，將在美東時間今（18）日特赦一名「非常、非常重要的人士」，不過他特別強調，不是美國國家安全局包商前僱員史諾登（Edward Snowden）。

美國總統川普上周表示，考慮特赦史諾登。

路透社報導，川普昨日在空軍一號上告訴記者，「我明天將會特赦一名非常、非常重要的人士」。

川普拒絕透露更多細節，不過特別澄清該名人士並非史諾登及前白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn）。

川普15日接受《紐約郵報》（New York Post）專訪時表示，他對史諾登的案子不太清楚，不過會非常認真研究特赦史諾登的可能性，他說這看起來是一個非常爭議的決定，很多人認為史諾登應該獲得不同的待遇，有些人則認為他做了非常糟的事。

2013年史諾登竊取國安局（NSA）大量被劃為高度機密的監控資訊及計畫，並且向媒體爆料國安局廣泛監控公民，引發國際社會譁然，他後續遭美國政府控告竊取機密資訊，不過支持者歌頌他為吹哨人，如果史諾登被美國政府定罪為叛國罪，刑期恐達數十年。史諾登目前暫居俄羅斯。

美國前國安顧問佛林則因捲入通俄門一案遭調查，他在聯邦調查局訪問時，就他與時任俄國駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）對話一事說謊，兩度遭判有罪，不過美國司法部在川普施壓下，於5月撤銷佛林的案子。

(中時新聞網)