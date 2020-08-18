國民黨在高雄市長補選後啟動敗選檢討，包括蔣經國時代「親美反共」路線、「九二共識」去留都浮上檯面；新北市長侯友宜今受訪表示，國民黨任何改變應以民意為依歸，不好的聲音、批評的聲音都要聽進去，不要因為改革會面臨很多挑戰就畏縮，反而應該毫無懼怕、全力往前走，「任何政策提出來不一定是對抗，只要是大多數民眾所趨勢的，就應該全力去做。」

談及國民黨未來路線和方向，侯友宜表示，國民黨面對很多挫敗，最應檢討、最重要的事情是，到底全台灣民眾期待的是什麼，以及如何跟民眾同心協力、並肩站一起，任何改革要以大多數民意為最大考量，接著地氣好好重新檢討、改變，任何政策提出來不一定是對抗，只要是大多數民眾所趨勢的，就應該全力去做。

是否支持國民黨應堅定親美反共立場，杜絕買辦文化？侯友宜表示，長期以來確實有很多民眾對黨有很多想法，甚至有不同聲音，有些大家認為不是理想的，該改就要改、該面對就要面對，必須要接受挑戰才能跟民意站一起，外面一定來有很多批評聲音，這些不好的聲音、批評的聲音都應該聽進去。

媒體追問九二共識去留，侯友宜重申，國民黨任何改變一定要站在台灣的主流民意上，民眾需要什麼就往哪裡走，以民眾依歸為最主要方向，符合大多數的民眾想法，才不會跟民意背離。

侯友宜也說，其實國民黨這段期間很辛苦，在改變過程中，原有的、舊有的體制挑戰，再加上新有的衝擊，再調整的步伐上不要懦弱、卻步，該改就要改，一定要全心改變國民黨才會有機會。

媒體追問，若民眾需要侯友宜帶領，是否有意願？侯友宜表示，現在他是新北市長，會好好會新北市市政努力。

(中時 )