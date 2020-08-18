繼 7 月下旬迎來 ROG Phone 3 電競手機之後，華碩(ASUS)終於向粉絲們確認 ZenFone 7 的發表日期囉，就在 8 月 27 日。華碩在 ZenFone 6 採用了獨特的翻轉相機設計，衍生出不少專屬的拍照方法與體驗，格外與眾不同。他們將會在 ZenFone 7 系列中如何再展設計長才，發揮獨有創意，很快就將揭曉。

華碩發出的官方邀請函指出，他們將延續 ROG Phone 3 的做法，透過線上發表會來讓 ZenFone 7 亮相。而且邀請函明確指出是 ZenFone 7 Series，代表新手機不只一款，預計覆蓋更廣的價位帶，讓消費者能輕鬆選擇更符合自己所需的款式。

ASUS ZenFone 7 線上記者會

根據先前消息，ZenFone 7 系列有望沿用 ZenFone 6 獨家的翻轉鏡頭設計，並且除了標準機種之外，還有 Pro 版本。根據 NCC 型式認證網頁查詢結果，一款額定電量為 4,830mAh、典型電量為 5,000mAh的手機已經在 7 月中旬通過認證。由於 ROG Phone 3 電量是 6000mAh，很明顯代表這就是另一款新機，大多被推測就是 ZenFone 7。期待 ZenFone 7 系列的你，可一同在 27 日透過華碩 Facebook 粉絲團、以及 YouTube 官方頻道收看直播。

(科技)