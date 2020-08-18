「送肉粽」是彰化沿海地區特有的喪葬習俗，但近年來國內許多地區開始效仿，日前新竹才有喪家宣布舉辦，引來當地民眾不安與議論，知名民俗專家廖大乙表示，七月確實不宜送肉粽，認為會助長惡靈的邪氣，不僅對家屬不好，對於處裡的法師更是危險。

「送肉粽」通常由法師主持儀式，將上吊輕生者的亡魂及煞氣，依不同地區習俗，會有跳鍾馗、三太子、五營神等神明，使用法器將要送走物品及煞氣，一路送往海邊，普遍認為送肉粽隊伍煞氣重，對生人相當不利，民眾必須迴避，家家戶戶閉門不出，如直接相遇，必須跟著隊伍走完，象徵送死者一程。

知名民俗專家廖大乙表示，一般來說七月是絕對不宜送肉粽，七月鬼門開像是好兄弟放暑假，這時保護百姓的神明，對於世間事都會睜一隻眼閉一隻眼，讓好兄弟有仇報仇、有恩報恩，等同於法師身上也沒有神明護體，反而讓送煞儀式的煞氣越滾越大。

廖大乙說，寧可信其有千萬不要鐵齒，建議民眾七月時，衣服掛曬不再室外、走路手不要插口袋，晚間更不要吹口哨，子時以前也盡量不要在外逗留等等，但心中保有正心正氣，就不會怕好兄弟相找。

廖大乙說，七月也可以說是由衰轉運大好月，民眾若覺得自己感情、身體、或運勢等等不好，可以多多布施做功德，到廟裡添點香油錢，為自己換來一點正能量，將自己布散分享給別人，讓別人以此得到幫助甚至解脫，獲福無量。

(中時 )