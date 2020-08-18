「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」昨天掛牌，外交部小編在臉書上寫說：「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 (酥胡~」，引發網友質疑是不是把「中華民國」當成贅字？對此，外交部發言人歐江安表示，尊重並肯定小編創意。
據了解，外交部小編為外交部約聘僱人員。歐江安指出，小編是年輕同仁，使用網路流行用語「酥胡」也就是「舒服」的意思。我們對於以台灣名義設處樂觀其成，外交部的立場是尊重且肯定小編創意。
淡江戰略副教授李大中說，原來，對蔡政府而言，ROC是贅字，我們的國號「中華民國」是贅字，如果按照外交部的邏輯，最酥胡與最沒有贅字的寫法，你乾脆空白好了！原來沒有「中華民國」很「酥湖」。
外交部長吳釗燮上個月在宣布索馬利蘭設處的記者會上解釋，由於不是正式外交，未用中華民國的名稱，對方也樂意接受台灣代表處的名稱。有8個國家或國際組織在索國設立代表機構，索國也在22國設立代表機構並使用不同名稱。他強調，我們跟其他國家做法並沒有不一樣的地方。
(中時 )
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