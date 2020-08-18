選前之夜，前高雄市長韓國瑜現身替國民黨候選人李眉蓁站台，開票結果出爐，李眉蓁獲得24.8萬票、得票率將近25%吞敗。國民黨立院黨團總召林為洲喊出「告別韓流」，遭韓粉出征後，急忙澄清。對此，資深媒體人黃創夏直言，若不告別韓流，國民黨恐「被告別」。

高雄市長補選挫敗，國民黨內開始出現檢討聲音，林為洲16日在臉書表示，「潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇。扎實地一步步改變、努力，重新找回人民的信任。國民黨加油！」

事後林為洲澄清表示，2018韓流讓國民黨勝選，打下高雄市，2019韓流推動韓國瑜選總統，但接下來遭遇總統大敗、罷韓通過、補選再敗，從大贏到大敗，現在還是沒走出谷底，由此看出只靠單一力量是不夠的，要拓展政治光譜，國民黨才有可能再起。

黃創夏今（18）日在臉書直言，「不肯『告別』就是國民黨『被告別』」。對此，網友表示「一針見血」「他們捨不得啦」「國民黨再被韓粉綁架下去，民進黨可以一黨獨大很久了」。

不過，對於國民黨是否應告別韓流，似乎也掀起黨內亂。新北市議員葉元之先前批林為洲「講幹話」，引來議員徐巧芯回嗆「那葉元之要韓國瑜做甚麼？」

(中時新聞網)