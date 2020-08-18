18比2的開局攻勢，快艇原本以為就此搞定，沒想到獨行俠的反撲力道是如此的劇烈，打到第二節快艇反而落後超過雙位數，幸好保羅喬治、里歐納德以及馬可斯莫里斯頂住壓力，最終118比110驚險保住勝利。

賽前被評為有機會角逐冠軍王位的快艇，以最佳軍容迎接季後賽挑戰，相較之下獨行俠東契奇與波爾金吉斯都是季後賽菜鳥，因此開賽後快艇以迅雷不及掩耳的攻勢連拿10分，獨行俠好不容易破蛋，快艇又立刻發動8比0攻勢，18比2打得敵對陣營鴉雀無聲。

然而快艇太快鬆懈，被獨行俠反打36比16攻勢，首節結束38比34超前，塞斯柯瑞更在飆進三分球之後回頭看像快艇教頭瑞弗斯(準岳父)一眼，似乎說著想要贏得比賽沒那麼簡單。

獨行俠在第二節逐步將優勢擴大到雙位數，快艇只能趕緊喊出暫停來變化戰術，此舉在下半場出現效果，靠著嚴密防守壓制了氡氣奇的火力，更是製造小衝突讓波爾金吉斯吞下第二次技術犯規，遭到驅逐出場命運。

這個小衝突馬可斯莫里斯雖然也被吹了技術犯規，但換來的是獨行俠當家中鋒遺憾退場，快艇士氣大振，里歐納德、保羅喬治發動幾波攻擊取得領先局面，而保羅喬治的關鍵三分球消息了獨行俠反擊希望，最終得以拿下利列賽首勝。

里歐納德在三分線外的手感欠佳，但依舊繳出29分、12籃板、6助攻、3抄截的全能成績單，保羅喬治砍進27分，馬可斯莫里斯19分、6籃板，祖巴茲10分、10籃板，板凳暴徒路威廉斯貢獻14分、5助攻。

差點就能演出驚天逆轉勝戲碼的獨行俠，只能責怪波爾金吉斯忍不住動手推了馬可斯莫里斯一把，這個動作造成了場上氣勢翻轉，最後抱憾而歸。狂砍42分、9助攻、7籃板的東企奇只能仰天長嘆，哈達威18分、6籃板，塞斯柯瑞14分，波爾金吉斯14分、6籃板。

(中時 )