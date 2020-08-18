新竹市林姓男子受胞妹之託，到超商接臉書結識的已婚女網友A女，林男見A女是中度身心障礙者，尾隨A女進超商廁所性侵得逞，檢方依乘機性交罪起訴林男，新竹地院則以A女是否違反意願方式性交行為，證述前後不一等理由，判林男無罪。

這件身障女在超商廁所遭性侵案，發生在去年6月30日下午1時許，事後林男和A女在超商續聊半小時後逕自返家，讓A女在超商等至翌日凌晨1時許，才由林男妹妹的男友前來接送離開，A女將過程告知丈夫後報案。林男則堅詞否認乘機性交犯行，辯稱有問A女是否可以發生性行為，A女說可以。

A女偵查證稱，當天在超商她要去廁所，林男就跟著進來，說想要跟她發生性行為，她說「不要」，「我是有先生的人，請他放尊重一點」，林男就把門關起來，後來她和林男就

發生那種事情。

林女原稱是林男強行脫其褲子性侵，後稱是自己脫掉褲子和內褲，放在廁所垃圾桶旁邊，然後再躺到地板上開始跟林男發生性行為，結束後2人一起從廁所內走出來。

超商廖姓女店員證稱，林男和和A女進去廁所前，有擁抱及親吻等親密肢體動作，一起從廁所中走出來時，A女還邊走邊拉褲子，2人並一起在休息區聊天，交談甚歡，神情都很正常。

法官認為，A女已婚且有懷孕生子，對性交行為當有相當程度的認識，A女雖是中度智能障礙，但有生活自理能力，審理時A女知悉性交行為的意思，非起訴書載為「肢障」及「視覺障礙」之人。

法官以無積極證據認定林男對A女為性交行為時，A女因心智缺陷而不能或不知抗拒性交，加上超商廖姓女店員偶見2人案發前後相處情況，當無虛構情節的動機存在，未能形成林男涉犯乘機性交罪的確信心證下，諭知林男無罪。

(中時 )