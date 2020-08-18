華為：會續提供Android系統更新 12:042020/08/18 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Google對華為的臨時許可證已於13日到期，市場料華為手機的Android將停止更新Google應用。不過，華為表示，公司將繼續提供系統更新和安全修補程式。 華為指出，所有已預裝Google Play的華為手機，仍可以使用Play商店下載和更新應用，沒有預裝Google Play的華為手機，可透過華為自家應用商店AppGallery獲得應用及安全更新。 (工商 ) #華為 #Google #華為手機 #Play #Android 也許您會感興趣 推薦閱讀 美擴增華為限制清單 38家關聯企業禁止取得美國技術晶片 00:192020/08/18 兩岸 《半導體》無懼華為禁令來攪 聯發科5G SoC再推天璣800U 12:162020/08/18 財經 美再祭華為禁令 台股臉綠一度跌百點 12:032020/08/18 財經 華新產線一條龍 製國產口罩 04:102020/08/18 地方新聞 華碩寄出邀請函 確認ZenFone 7這一天亮相 11:532020/08/18 科技 《半導體》美揮拳華為掃到聯發科 外資：短線風險加劇 10:342020/08/18 財經 華碩摘亞洲年度最佳社會責任企業獎 04:102020/08/18 產業．科技 裕隆辦嫁妝 增資華創127億 04:102020/08/18 財經要聞 《半導體》美再出刀砍華為 血濺聯發科跌停 10:172020/08/18 財經 美國再對華為下重手 聯發科躺平拖累台股 12:052020/08/18 財經 財經熱門新聞 逆轉！15.6億威力彩得主 家住新北單身女今領獎 - 財經 - 工商 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 坑殺中部大金主逾10億 驚傳康友董座藏匿處曝光 - 即時 美掐斷華為 殃及聯發科 新規阻止第三方設計公司賣晶片給華為 - 財經要聞 - 工商時報 別管太陽能了 專家偷洩密下一波噴發股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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