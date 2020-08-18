Google對華為的臨時許可證已於13日到期，市場料華為手機的Android將停止更新Google應用。不過，華為表示，公司將繼續提供系統更新和安全修補程式。

華為指出，所有已預裝Google Play的華為手機，仍可以使用Play商店下載和更新應用，沒有預裝Google Play的華為手機，可透過華為自家應用商店AppGallery獲得應用及安全更新。

(工商 )