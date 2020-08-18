（永冠能源集團董事長張賢銘(左三)18日主持台中港區新廠動土儀式，行政院副院長沈榮津等人受邀出席。圖／沈美幸攝）

鑄件大廠永冠-KY看好全球離岸風電市場成長龐大商機，第一階段斥資新台幣52.2億元，在台中港區租地建新廠，今(18)日由董事長張賢銘主持動土典禮，預計2022年第一季量產，第二季小批量出貨，年產8～10萬噸鑄件，生產10MW以上大型離岸風機鑄件。

永冠規劃以台中廠作為亞太區大型風機的供應鏈樞紐，不單供應台灣市場需求，也會外銷歐美及亞太市場，達成立足台灣、放眼世界的終極目標，向「成為全球金屬二次加工服務業標竿」的集團願景目標邁向。

永冠與西門子歌美颯及三菱重工維特斯兩大風機廠簽附條件合約，配合政府實施離岸風機國產化政策，永冠向台中港務公司承租20公頃土地，台中港區新廠落腳在西門子歌美颯台中港區機艙組裝廠旁。永冠台中港區完工啟用後，供應西門子歌美颯每年3萬噸給台灣，5萬噸供歐美及亞太市場，主要生產10MW以上大型離岸風機鑄件。西門子歌美颯將提供14MW超大型離岸風機給海龍風場，西門子歌美颯及永冠兩公司正攜手開發14MW離岸風機鑄件；永冠也為三菱重工維特斯提供輪轂、輪轂板及機艙底座鑄件。

永冠台中港區新廠今日舉行動土典禮，由永冠能源集團董事長張賢銘主持，行政院副院長沈榮津擔任經濟部長任內，全力推動離岸風機產業政策，今日以貴賓身分受邀出席，經濟部次長林全能、工業局次長楊志清、台中市副市長令狐榮達，以及西門子歌美颯、三菱重工維特斯、CIP及海龍風場等客戶也都派高層主管參與動土典禮。

張賢銘致詞表示，永冠能源科技集團源自於1971年在台北內湖創立的「永冠鑄造廠」，憑借其優良的品質、穩定的交期，獲得國內外客戶的深度認可後，為因應業務拓展，陸續在廣東東莞、浙江寧波、江蘇常州及蘇州，建立多個營運據點；2010年起，永冠集團為響應政府「回台上市」政策，在整合集團公司旗下相關資源後，2012年4月27日正式在台灣掛牌上市。

張賢銘指出，永冠近50年間的發展期間，在國內外客戶及供應商的支持下，不斷積極尋求轉型升級的方向，以綠能、節能、環保、高效為前提，不斷優化生產工藝、更新生產設備，從最初生產簡單鑄鐵產品，進邁入「高端裝備製造服務業」的領域。其中，在能源類產品、注塑及壓鑄機類產品、產業機械類產品等開發製造項目上，集團公司成功的與多家世界領先的設備製造商進型技術合作，並與國內外各種產業領域上知名的客戶，建立長期且穩定的合作關係。

張賢銘指稱，在全球綠色能源迅猛發展的推動下，風電發電設備為了持續有效的提升效能，已由陸域風機逐步轉移為離岸風機；目前新世代的風機在高端新科技的推進下，逐步增大發電效能並朝向大型化發展。因此，為克服產品超大、超寬、超重的挑戰，風機配套的供應鏈必須仰賴政府提供有效且可靠的港口優勢及運輸方案，才能滿足風電產業的可持續發展趨勢。

張賢銘指出，台灣台中港區優越的海上運輸的便利性以及為供應台灣優質風能的地理條件所提供的風場，政府規劃完整風電發電專區等優勢下，也讓永冠最終選擇扎根台中港。新廠在完成後，預計年產8～10噸，期望以最先進的設備方案規劃下，不只能完整供應台灣本市場外，還能以台中廠作為亞太區大型風機的供應鏈樞紐，有能力供應歐美市場，以期達成立足台灣放眼世界的終極目標，並朝向「成為全球金屬二次加工服務業的標竿」的集團願景而努力。

沈榮津致詞表示，我政府推動再生能源轉型，2025年再生能源佔比要達二成，第一階段潛力廠址有5.5GW要完成。感謝廠商從歐洲帶著技術及資金來台，在台建構從離岸海事工程、水下基礎及風機的離岸風機產業鏈。永冠在台中港區設廠，生產大型風機計畫。西門子歌美颯也在台中港設機艙組裝廠正在興建，西門子歌美颯也將變壓器及開關設備交給華城。水下基礎部分，北部世紀鋼、南部興達海基去落實。

令狐榮達致詞指出，樂見離岸風電在台中形成聚落，台中有59座陸域風電，發電量2.89億度，供應7.8萬戶，可減少15萬噸CO2排放量。台中港很適合成為離岸風電設置，台中市政府會盡量配合，會對業者提供友善措施。

永冠指出，在台灣以外的地區，永冠也做長期布局，利用東南亞新興市場快速發展的市場，以及長期政府政策的補助情況下，也將在明年開始建設在五年前於泰國所取得土地，並準備迎接疫情結束後經濟的反彈，以及5G及AI等下個世代技術所帶出的新需求。泰國廠完成後，可補足東南亞及印度在中大型鑄件的空白，可供貨給汽車、模具機，陸上風電等產業。第一期年產4.5萬鑄件，未來會在加工及塗裝等附加工續，與台灣廠相互配合，在產品上互補來增加客戶的依賴感及沾黏度。

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