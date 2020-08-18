是方(6561)為甲骨文合作夥伴網絡(Oracle PartnerNetwork,OPN)合作夥伴，今(18)日正式宣布，推出Oracle雲端基礎架構FastConnect服務，結合是方國際級中立機房以及雲端交換平台雙重優勢，提供客戶更豐富的雲端服務資源，直連到Oracle雲，幫助包括Oracle自主資料庫在內的Oracle雲客戶在台灣利用雲端展現創新，同時推動業務成長。

隨著雲端時代來臨，企業對於高效能資料處理與應用服務發展需求與日俱增，在彈性擴充、成本、風險及資本支出等諸多考量下，逐漸採用混合雲的解決方案，以符合企業營運所需的各項要求。然而，將應用服務及資料庫全部建置在雲端上，企業將面臨網路連線品質與資訊安全兩大課題。

是方雲端交換平台提供整合多雲平台的私網連線服務，企業客戶透過CCX可以輕鬆的以私有連線方式與各個國際知名公有雲服務平台業者連接，最高可達10Gbps的連線速度。而透過最新的Oracle FastConnect架構，客戶可以享有更加快速安全的甲骨文雲端服務，包括Oracle雲以及Oracle資料庫，滿足企業一步到位的需求。

是方董事長吳彥宏指出，今年國際經濟局勢雖然受到新冠肺炎影響，但伴隨全球宅經濟及遠端視訊服務崛起，國際雲端大廠在台灣業務量飆升，持續帶動是方雲端應用服務的營運動能；值得一提的是，美國聯邦傳播委員會(FCC)日前批准Google使用美國連到台灣的海纜計劃，更有助於台灣成為亞太電信樞紐，而擁有國際級中立機房、台灣最大網際網路交換中心(TPIX)，以及亞洲九成海底電纜登陸匯集點的是方電訊，未來也將持續朝向AI&雲端商務應用中心以及東亞電信樞紐目標邁進。

(時報資訊)