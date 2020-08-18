宣德(5457)自大陸立訊入主後，開始多元佈局，產品線從連接器逐步擴大至機構件、模組及系統產品，今年上半年稅後盈餘為2.99億元，年成長4.1倍，每股盈餘為1.79元，美系外資出具最新報告，看好宣德將受惠於AirPods、USB-C(Type C)和5G的興起，給予宣德目標價200元，激勵宣德盤中股價逆勢漲停。

宣德早期產品以網通連接器為主，2012年立訊入主取得最大股權後，經過幾次人事調整，目前由過去擔綱立訊集團重要業務主管的蔡鎮隆出任董事長，蔡鎮隆在擔任董事長後，全力強化立訊與宣德的合作，並將宣德產品從連接器逐步擴大至機構件、模組及系統產品，宣德董事長蔡鎮隆在之前的法說會表示，宣德擁有在高頻高速研發、精密模具與自動化的能力，並在集團擔任連接器、精密機構件的製造角色，近年也開始整合至模組與其他零組件，今年甚至有朝部分系統組裝邁進，並利用與立訊在全球客戶的策略合作，爭取到比其他零組件廠更多機構件製造的機會。

在立訊集團力挺下，宣德不僅成為蘋果AirPods供應商，在消費電子、伺服器及車用電子接單及製造能力也大躍進，進而帶動公司近兩年業績穩定成長，雖然今年上半年全球新冠肺炎疫情大爆發，宣德上半年合併營收為65.02億元，年成長1.05倍，營業毛利為13.23億元，年成長1.58倍，合併毛利率為20.35%，年增4.2個百分點，稅後盈餘為2.99億元，年成長4.1倍，每股盈餘為1.79元；累計前7月合併營收為79.02億元，年成長94.38%。

美系外資報告指出，我們預估，蘋果AirPods需求將從2019年的7000萬個成長至2020/2021年的8300萬/億個，其中AirPods Pro將佔一半銷售，進而帶動宣德的AirPods銷售量在2019年到2022年複合年成長率激增至97%，佔總銷售額的45%到50%，且宣德在AirPods Pro的價值高於AirPods，加上宣德可以提供更多零組件，可推升其ASP上揚；再者，宣德也搭上USB-C(Type C)和5G趨勢，看好宣德利用立訊的優勢，預估宣德2019年到2022年營收/每股盈餘年複合成長率為33%/71%，給予宣德「建議買進」評等，目標價200元。

(時報資訊)